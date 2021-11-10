Непривитых сотрудников в Петербурге могут отстранять от работы без сохранения зарплаты
17:40 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники предприятий и организаций Санкт-Петербурга, уклонившиеся от прививок против COVID-19 без медицинских противопоказаний, могут быть отстранены от работы до окончания неблагополучного санитарно-эпидемического периода без сохранения заработной платы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.
"В случае уклонения сотрудника от прививки работодатель вправе отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы до окончания периода санитарно- эпидемиологического неблагополучия. Соответствующая норма содержится в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации. В случае неисполнения данного требования работодатель может быть привлечен к административной ответственности", - отметила пресс-служба.
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