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Непривитых сотрудников в Петербурге могут отстранять от работы без сохранения зарплаты

17:40 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники предприятий и организаций Санкт-Петербурга, уклонившиеся от прививок против COVID-19 без медицинских противопоказаний, могут быть отстранены от работы до окончания неблагополучного санитарно-эпидемического периода без сохранения заработной платы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

"В случае уклонения сотрудника от прививки работодатель вправе отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы до окончания периода санитарно- эпидемиологического неблагополучия. Соответствующая норма содержится в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации. В случае неисполнения данного требования работодатель может быть привлечен к административной ответственности", - отметила пресс-служба.

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