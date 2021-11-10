Жителю Петербурга удалось отсудить у государства 90 тыс. рублей
18:15 10.11.2021 Источник: Интерфакс
По решению суда Адольф Павловский должен получить 490 тыс. рублей. Истец же просил взыскать с ответчиков - управления федерального казначейства по Ленинградской области, министерства финансов РФ и МВД России - 2,46 млн рублей.
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