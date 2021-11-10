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НОВОСТИ

Жителю Петербурга удалось отсудить у государства 90 тыс. рублей

18:15 10.11.2021 Источник: Интерфакс

Московский районный суд Петербурга взыскал компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование в пользу местного жителя, который более полугода провел в СИЗО по делу о наркотиках, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

По решению суда Адольф Павловский должен получить 490 тыс. рублей. Истец же просил взыскать с ответчиков - управления федерального казначейства по Ленинградской области, министерства финансов РФ и МВД России - 2,46 млн рублей.

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