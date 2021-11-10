Руководство Сбербанка в ближайшее время переедет в новый офис на Кутузовском

18:14

Как сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью телеканалу "Россия 24", в ближайшее время руководство Сбербанка переедет в новый офис на Кутузовском проспекте - пишет ИФ.

«Офис на Кутузовском проспекте, дом 32 фактически готов для переезда всей команды Сбера в новые помещения. Мы старались успеть выполнить эту работу к нашему празднику, к нашему юбилею (180-летию банка 12 ноября — прим. ИФ). Сегодня часть подразделений уже переехала, и в ближайшее время руководство банка тоже планирует свой переезд в новые помещения», — отмечает зампред Сбера.

В ноябре 2018 года Сбер объявил о планах создания новой штаб-квартиры, завершить переезд в новые помещения планировалось к концу 2021 года. Новая штаб-квартира нужна Сберу для повышения эффективности управления бизнесом, так как банк реализует программу, направленную на повышение эффективности портфеля недвижимости во всех регионах присутствия, а также на улучшение работы персонала.

Головной офис Сбербанка расположен в Москве на улице Вавилова, 19.