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НОВОСТИ

Теперь внести информацию об изменениях личных данных для получения соцвыплат можно на mos.ru

18:45 10.11.2021

С 10 ноября на mos.ru запущен новый электронный сервис «Передача в органы соцзащиты сведений об изменении банковских реквизитов и личных данных»., благодаря которому получатели социальных выплат смогут сообщать об изменениях банковских реквизитов и личных данных, необходимых для начисления соответствующих выплат. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Она отметила: «Электронные услуги и сервисы все больше становятся частью нашей жизни, особенно во время пандемии. Они позволяют получить нужную услугу быстро, просто и с комфортом. Мы уже давно занимаемся переводом услуг в онлайн вид – только в текущем году уже 8 услуг в сфере социальной защиты переведены в онлайн-формат, а с сегодняшнего дня запускается новый сервис – передача сведений в органы соцзащиты об изменении банковских реквизитов и личных данных. Благодаря этому сервису получатели социальных услуг смогут проинформировать об изменениях банковских реквизитов для перечисления социальных выплат и личных данных: изменении ФИО, состава семьи и прочее. Раньше для внесения актуальной информации москвичам нужно было лично обращаться в центры госуслуг. Теперь же сделать это можно онлайн на портале mos.ru. В год это избавит москвичей от около 200 тысяч обращений в МФЦ. Один из ключевых векторов нашей работы – не только расширить возможности получения различных видов помощи, но и сделать способ их получения максимально доступным».

Теперь получателям соцвыплат не нужно обращаться в центры Госуслуг «Мои документы» в случае изменения личных данных. Сервис позволяет москвичу при заполнении электронного заявления указать причины обращения, к примеру трудоустройство, изменение банковских реквизитов для зачисления социальных выплат, изменение адреса проживания в Москве, изменение персональных данных (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность) и другие. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на портал mos.ru, перейти в каталог для жителей столицы и выбрать раздел «Социальная поддержка». Затем в соответствующем разделе выбрать сервис «Передача в органы соцзащиты сведений об изменении банковских реквизитов и личных данных» (сервис появился на сайте 10 ноября). Также предусмотрена услуга передачи нескольких изменений, к примеру на себя и своего несовершеннолетнего ребенка. Ответ поступит на электронную почту в личный кабинет на mos.ru в течение 10 рабочих дней.

Москвичи по-прежнему могут подать соответствующие бумаги специалистам центров госуслуг «Мои документы».

Напоминаем: в соответствии с требованиями Федерального закона «О национальной платежной системе» (ст. 30.5) с 1 октября текущего года социальные выплаты могут перечисляться только на банковский счет с привязкой к нему карты платежной системы «МИР». Если получатель выплат еще не сообщил в органы соцзащиты о реквизитах своей карты «МИР», у него есть возможность сделать это оперативно, не выходя из дома.

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