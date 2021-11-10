Цены на бензин в России выросли в среднем на 6 копеек
19:10 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 7 коп. - до 46,44 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 6 коп. - до 50,23 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 8 коп. - до 58,13 руб. за литр.
Дизельное топливо увеличилось в цене на 29 коп. - до 51,59 руб. за литр.
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