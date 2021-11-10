Цены на бензин в России выросли в среднем на 6 копеек

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние потребительские цены на бензин в России с 2 по 8 ноября 2021 г. выросли на 6 коп. и составили 49,37 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 7 коп. - до 46,44 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 6 коп. - до 50,23 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 8 коп. - до 58,13 руб. за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 29 коп. - до 51,59 руб. за литр.