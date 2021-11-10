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Киев пригрозил Минску "непоправимыми последствиями" в случае признания Крыма российским

19:45 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины предупредил Минск о "непоправимых последствиях" в отношениях между странами в случае признания Белоруссией Крыма российской территорией. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси [Владимира Макея] о Крыме. <...> МИД Украины исходит из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Изменение подхода Беларуси <...> приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений", - отметил Николенко в комментарии для СМИ.

Николенко также выразил надежду, что в Минске "отдают себе отчет в вопросе принадлежности Крыма".

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