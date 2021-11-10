Страны ЕС запросили заседание СБ ООН по ситуации на белорусско-польской границе

21:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд европейских стран в Совете Безопасности ООН запросили провести в четверг заседание по ситуации на белорусско-польской границе. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в Совете Безопасности ООН.

"Франция, Ирландия и Эстония запросили провести в четверг заседание СБ ООН по ситуации на границе Польши и Белоруссии", - сказал собеседник.