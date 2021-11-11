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К МКС стартовал корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с четырьмя астронавтами

07:00 11.11.2021 Источник: Интерфакс

Космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту, стартовавший в четверг по московскому времени к Международной космической станции (МКС), успешно выведен на орбиту, сообщило NASA.

Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 05:03 мск) со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде (США). Через 12 минут 51 секунду после старта вслед за отделением от второй ступени носителя корабль вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

В четверг в 19:10 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 03:10 мск) корабль должен состыковаться с МКС в автоматическом режиме.

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