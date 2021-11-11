Десять американских штатов подали в суд на правительство по поводу обязательной вакцинации врачей от COVID-19

07:06 Источник: Интерфакс

Коалиция из 10 штатов подала в суд на федеральное правительство США, чтобы попытаться заблокировать требование об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников, сообщило агентство Associated Press (AP).

В иске, поданном в федеральный суд штата Миссури, утверждается, что это требование угрожает рабочим местам миллионов медицинских работников и может "усугубить тревожную нехватку" сотрудников учреждений в области здравоохранения, особенно в сельских районах, где некоторые из этих работников не решаются делать прививки, говорится в сообщении.