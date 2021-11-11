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НОВОСТИ

Сильный дождь при температуре до +2С ожидают синоптики в Москве 11 ноября

07:09 11.11.2021

Сегодня днем ожидается переменная облачность, сильный дождь, 0..+2°, ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. . Ближайшей ночью переменная облачность, температура 0..+2°. Атмосферное давление в пределах нормы, - сообщают Метеовести.

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