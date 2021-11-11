Клинические испытания лекарства от COVID-19 начнутся после Нового года - Гинцбург

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Клинические испытания препарата для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, как ожидается, начнутся после новогодних праздников, сообщил "Интерфаксу" глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы заканчиваем сейчас "доклинику" и после новогодних праздников намерены приступить к клиническому испытанию препарата на основе моноклональных антител для лечения уже заболевших COVID-19", - сказал Гинцбург.

По его словам, препарат в первую очередь будет применяться для лечения людей из групп риска - беременных, людей с ожирением, с диабетом, "которые с большой вероятностью могут умереть в случае заболевания COVID-19".

В ходе клинических испытаний будет установлено, на каких сроках заболевания препарат наиболее эффективен.