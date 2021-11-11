Клинические испытания лекарства от COVID-19 начнутся после Нового года - Гинцбург
08:00 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы заканчиваем сейчас "доклинику" и после новогодних праздников намерены приступить к клиническому испытанию препарата на основе моноклональных антител для лечения уже заболевших COVID-19", - сказал Гинцбург.
По его словам, препарат в первую очередь будет применяться для лечения людей из групп риска - беременных, людей с ожирением, с диабетом, "которые с большой вероятностью могут умереть в случае заболевания COVID-19".
В ходе клинических испытаний будет установлено, на каких сроках заболевания препарат наиболее эффективен.
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