США и Украина приняли хартию о двустороннем "стратегическом партнерстве"
08:10 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечается в документе, текст которого распространил Госдепартамент США, Вашингтон собирается обеспечивать «сохранение санкций в отношении России» и относящихся к ней рестрикций, а также применять «другие надлежащие меры до восстановления территориальной целостности Украины» в пределах ее «международно признанных границ».
В связи с этим в хартии утверждается, что США «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.
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