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США и Украина приняли хартию о двустороннем "стратегическом партнерстве"

08:10 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены сохранять режим санкций в отношении России, установленный в связи с событиями последних лет на Украине, до восстановления территориальной целостности этой республики в пределах ее международно признанных границ. Об этом говорится в принятой в среду совместной американо-украинской хартии о двустороннем «стратегическом партнерстве». Она была обнародована по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которые прошли в Вашингтоне.

Как отмечается в документе, текст которого распространил Госдепартамент США, Вашингтон собирается обеспечивать «сохранение санкций в отношении России» и относящихся к ней рестрикций, а также применять «другие надлежащие меры до восстановления территориальной целостности Украины» в пределах ее «международно признанных границ».

В связи с этим в хартии утверждается, что США «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.

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