0
0
10
НОВОСТИ

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на американо-украинскую хартию

08:30 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американо-украинская хартия о двустороннем «стратегическом партнерстве» является набором вредных лозунгов и нацелена на обострение ситуации. Такую оценку озвучил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

«Документ — набор лозунгов, причем вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России», — приводятся слова Антонова на странице посольства в «Фейсбуке».

Посол РФ выразил надежду на то, что «американо-украинские договоренности не являются отступлением Вашингтона от «духа Женевы». «Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в хартии», — подчеркнул российский дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 11.11.2021
США и Украина приняли хартию о двустороннем "стратегическом партнерстве"
0
89
08:00 11.11.2021
Клинические испытания лекарства от COVID-19 начнутся после Нового года - Гинцбург
0
112
07:46 11.11.2021
ЕСПЧ отклонил требование о переводе Саакашвили из тюремной в частную клинику
0
117
07:23 11.11.2021
Глава МИД Японии: Мы не должны оставлять проблему мирного договора с РФ будущим поколениям
0
151
07:09 11.11.2021
Сильный дождь при температуре до +2С ожидают синоптики в Москве 11 ноября
0
171
07:06 11.11.2021
Десять американских штатов подали в суд на правительство по поводу обязательной вакцинации врачей от COVID-19
0
184
07:00 11.11.2021
К МКС стартовал корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с четырьмя астронавтами
0
186
21:23 10.11.2021
Страны ЕС запросили заседание СБ ООН по ситуации на белорусско-польской границе
0
613
19:45 10.11.2021
Киев пригрозил Минску "непоправимыми последствиями" в случае признания Крыма российским
0
771
19:10 10.11.2021
Цены на бензин в России выросли в среднем на 6 копеек
0
678

Возврат к списку