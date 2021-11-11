Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на американо-украинскую хартию

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американо-украинская хартия о двустороннем «стратегическом партнерстве» является набором вредных лозунгов и нацелена на обострение ситуации. Такую оценку озвучил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

«Документ — набор лозунгов, причем вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России», — приводятся слова Антонова на странице посольства в «Фейсбуке».

Посол РФ выразил надежду на то, что «американо-украинские договоренности не являются отступлением Вашингтона от «духа Женевы». «Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в хартии», — подчеркнул российский дипломат.