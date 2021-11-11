В Германии выявили рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
09:00 11.11.2021 Источник: Газета.Ru
В Германии за сутки выявили 50 196 подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом, что стало антирекордом за всю пандемию. Об этом говорят данные Института Роберта Коха.
Сообщается, что за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерли 235 человек. Предыдущий максимум выявили днем ранее, когда коронавирус обнаружили у 39 676 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 был обнаружен у 4 894 250 жителей Германии, а от его последствий умерли 97 198 граждан.
Ранее и.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что в ФРГ началась четвертая волна пандемии, которую он назвал «пандемией непривитых». По состоянию на 10 ноября, в стране было почти 56 млн граждан с полной иммунизацией от COVID-19, что составляет 67.3 % от всего населения. Газета.Ru
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