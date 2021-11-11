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США испытывают трудности при шпионаже за Си Цзиньпином - Bloomberg

09:05 11.11.2021 Источник: Газета.Ru

Китай и руководство страны, в том числе председатель Си Цзиньпин, стали все более сложными объектами для шпионажа со стороны США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, необходимость разведданных о КНР приобретает все большую актуальность на фоне ряда вопросов, связанных с Китаем. В частности, речь идет о Тайване и передовых технологиях.

США обнаружили нехватку информации после того, как Пекин предпринял неожиданные для Вашингтона действия по восстановлению контроля в Гонконге, ограничении возможностей расследования происхождения COVID-19, давлению на китайские компании, увеличению числа хакерских атак и ряда других шагов. Все это, как пишет издание, стало сюрпризом как для администрации бывшего президента Дональда Трампа, так и для нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

Проблемы в американской разведке связаны с тем, что Китай нанес колоссальный ущерб американской шпионской сети еще до прихода к власти Си Цзиньпина. Также среди кадров не хватает людей, которые бы владели мандаринским наречием китайского языка.

По словам бывшего советника по нацбезопасности США Джоан Болтона, эти проблемы разведки США существовали десятилетиями.

«Я никогда не чувствовал, что у меня достаточно разведданных. Я всегда хотел услышать больше. Никогда не был доволен», — сказал он.  Газета.Ru

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