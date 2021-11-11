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В Пентагоне прокомментировали полеты военной авиации стран НАТО в Черноморском регионе

09:32 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты продолжат в зависимости от ситуации осуществлять морские, воздушные и другие военные операции в международном воздушном пространстве и международных водах и намерены отстаивать этот принцип. Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста об участившихся полетах военной авиации стран НАТО.

"В качестве члена НАТО и самостоятельно <...> мы продолжим летать, плавать и проводить операции в международном воздушном и морском пространстве сообразно обстоятельствам", - сказал он и добавил, что это "важный принцип", который США будут отстаивать.

Ранее в среду Минобороны России сообщил, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ РФ в Черноморском регионе за прошедшие сутки. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что находящиеся в акватории Черного моря американские корабли, а также усиленные полеты военной авиации "ведут к созданию многонациональной группировки вооруженных сил" и "дестабилизируют ситуацию в Черноморском регионе в непосредственной близости от российских границ".

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