Планы США по поставкам оружия Киеву усугубят ситуацию на юго-востоке Украины - посол РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любые намерения увидеть Киев в НАТО неприемлемы для Москвы, а планы США по поставкам оружия Киеву усугубят ситуация на юго-востоке Украины. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в среду в ответ на просьбу журналистов прокомментировать принятие совместной американо-украинской хартии о двустороннем "стратегическом партнерстве".

"Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы. Планы по поставкам оружия "киевскому режиму" лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну", - заявил дипломат, слова которого приводятся в "Фейсбуке" посольства.

"Хотел бы подчеркнуть, что только полная реализация "Минска", который предполагает, в том числе, особый статус народных республик, может снизить накал на юго-востоке Украины и способствовать оздоровлению региональной, а также глобальной безопасности", - добавил Антонов.