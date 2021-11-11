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Прокуратура прекратила уголовное дело против Сергея Савельева - СМИ

10:05 11.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Прокуратура прекратила уголовное дело против Сергея Савельева. Об этом сообщается в телеграм-канале правозащитного проекта Gulagu.net, которому Савельев передал видеоархив с пытками заключенных. Савельев по делу о незаконном доступе к компьютерной информации был заочно арестован.

Адвокат Савельева Снежана Мунтян сообщила РИА, что прокурор попросил суд отменить это решение.

Данные Савельева из базы розыска МВД России удалены. Сам Сергей Савельев уехал из России и попросил политубежище во Франции.

В эфире т/к «Дождь» (СМИ, признанное иностранным агентом) Савельев не исключил, что решение властей это уловка, направленная на то, чтобы «выманить» его в Россию.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко лично обжаловал постановление суда о заочном аресте программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам из Gulagu.net видео с пытками заключенных в саратовской тюремной больнице.

Сам Сергей Савельев предположил, что это сделано для того, чтобы он вернулся в Россию.

МВД России объявило Савельева в федеральный розыск в конце октября этого года.  Эхо Москвы

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