С начала года число самозанятых в РФ выросло в 2,4 раза

10:20 Источник: Газета.Ru

За 10 месяцев 2021 года число самозанятых выросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в «СберУслугах» и ЮKassa. Аналитики сервисов изучили данные о платежах, которые самозанятые принимали через ЮKassa в 2020 и 2021 годах, а также о количестве пользователей, зарегистрированных в разных профессиональных сегментах на сервисе «СберУслуги».

Выяснилось, что оборот платежей самозанятых увеличился в 3,9 раза, а число оплаченных заказов — в 3,6 раза. Аналитики также выяснили, что платящих клиентов у самозанятых стало в 3,3 раза больше, чем в январе-октябре 2020 года. Средний чек вырос на 8%, до 1235 рублей.

Чаще всего в статусе самозанятых свои услуги предоставляют фрилансеры (24%) — в основном они предлагают услуги копирайтинга, занимаются разработкой презентаций и редактурой. На втором месте — мастера на час (15%), среди которых больше всего сантехников и электриков.

В тройке лидеров также самозанятые, которые работают в категории «обучение» (10%), среди них — репетиторы, автоинструкторы и психологи.