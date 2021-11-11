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Москва призывает США и НАТО трезво оценить риски учений в Черном море

11:05 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва призывает Вашингтон и НАТО трезво оценивать риски в связи с военной активностью США в Черном море, заявил ТАСС в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Они периодически проводят свои так называемые учебно- тренировочные мероприятия. На самом деле осуществляют провокационные действия, - отметил он. - Мы неоднократно призывали коллег в США и НАТО трезво оценивать связанные с этим риски, но тем не менее они продолжают упорно гнуть линию, испытывая нашу волю и решимость защищать собственные интересы, поощряя тем самым худшее, что наблюдается в политике Киева".

По словам Рябкова, в политической линии Украины "зашкаливает цинизм, нарастает отрицание фундаментальных основ урегулирования на Юго-Востоке страны". "Все это приводит к тому, что в регионе копится конфликтный потенциал, но мы проявляем выдержку", - заключил замглавы МИД РФ.

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