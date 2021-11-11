Москва призывает США и НАТО трезво оценить риски учений в Черном море
11:05 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва призывает Вашингтон и НАТО трезво оценивать риски в связи с военной активностью США в Черном море, заявил ТАСС в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Они периодически проводят свои так называемые учебно- тренировочные мероприятия. На самом деле осуществляют провокационные действия, - отметил он. - Мы неоднократно призывали коллег в США и НАТО трезво оценивать связанные с этим риски, но тем не менее они продолжают упорно гнуть линию, испытывая нашу волю и решимость защищать собственные интересы, поощряя тем самым худшее, что наблюдается в политике Киева".
По словам Рябкова, в политической линии Украины "зашкаливает цинизм, нарастает отрицание фундаментальных основ урегулирования на Юго-Востоке страны". "Все это приводит к тому, что в регионе копится конфликтный потенциал, но мы проявляем выдержку", - заключил замглавы МИД РФ.
НОВОСТИ
- 11:32 11.11.2021
- Рост численности слонов в Зимбабве угрожает среде обитания животных - власти
- 11:20 11.11.2021
- Обстановка на границе Польши и Белоруссии спокойная, заявил пресс-секретарь польского МИД
- 11:00 11.11.2021
- В проект нового КоАП попали новые "сюрпризы" для водителей
- 10:32 11.11.2021
- Россия входит в тройку стран с крупнейшими парками бронетехники - исследование
- 10:20 11.11.2021
- С начала года число самозанятых в РФ выросло в 2,4 раза
- 10:05 11.11.2021
- Прокуратура прекратила уголовное дело против Сергея Савельева - СМИ
- 10:00 11.11.2021
- Планы США по поставкам оружия Киеву усугубят ситуацию на юго-востоке Украины - посол РФ
- 09:32 11.11.2021
- В Пентагоне прокомментировали полеты военной авиации стран НАТО в Черноморском регионе
- 09:20 11.11.2021
- Тарифы на интернет и телевидение могут увеличиться на 10% - СМИ
- 09:05 11.11.2021
- США испытывают трудности при шпионаже за Си Цзиньпином - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать