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Рост численности слонов в Зимбабве угрожает среде обитания животных - власти

11:32 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Быстрое увеличение численности слонов в Зимбабве создало непосредственную угрозу как для их собственной среды обитания, так и других диких животных. Об этом заявил официальный представитель Управления парками и дикой природой Зимбабве Тинаше Фараво.

"Слоны постепенно становятся опасными для самих себя, так как они разрушают собственную среду обитания", - цитирует его в четверг агентство Синьхуа. Он добавил, что от действий слонов страдают и другие животные. "Поезжайте в заповедник Хванге и посмотрите на поваленные [слонами] деревья, - заявил Фараво. - Вы подумаете, что кто-то намеренно их выкорчевывал".

Фараво отметил, что, помимо разрушения среды обитания, слоны все чаще создают конфликты с людьми. "Рост числа инцидентов с участием человека и диких животных вызывает беспокойство, - заявил он. - Их причиной становится нехватка пресной воды [у зверей]. Начинают также ощущаться и последствия роста численности животных в заповедниках, так как они расширяют свою территорию [обитания] и вторгаются на фермерские поля".

Представитель управления заявил, что в столкновениях с дикими животными в текущем году в Зимбабве погибли 60 человек. Наибольшую угрозу для людей представляют, по его словам, слоны и крокодилы. Фараво заметил, что в текущем году положение может ухудшиться, там как слоны с увеличением своей численности пытаются занять все новые территории в поисках воды и пищи.

Сейчас в Зимбабве в условиях дикой природы обитают 100 тыс. слонов. По мнению ученых, это в два раза превышает экологическую емкость заповедников страны, где находятся слоны. В Африке больше слонов насчитывается только в соседней Ботсване - 130 тыс. Правительство Зимбабве в минувшем году выступило с планами отстрела слонов для контроля численности, однако под давлением организаций по защите животных было вынуждено от них отказаться.

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