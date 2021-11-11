В России выявили 40 759 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 759, до 8 952 472. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 156, до 7 687 317. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 237 против 1 239 днем ранее, до 251 691. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 13:05 11.11.2021
- Дело Фургала будет слушаться в Люберецком горсуде с участием присяжных
- 13:00 11.11.2021
- Активность кораблей НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности Путина - Песков
- 12:58 11.11.2021
- Губернатор Андрей Воробьев присвоил академику Юрию Оганесяну звание Почетного гражданина Московской области
- 12:52 11.11.2021
- На AI Journey обсудили роль искусственного интеллекта для решения практических ESG-задач бизнеса
- 12:32 11.11.2021
- Профицит внешней торговли РФ в январе - сентябре вырос на 68%
- 12:20 11.11.2021
- В Москве выявили 6 240 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 11.11.2021
- Наталья Починок покидает должность ректора РГСУ
- 11:32 11.11.2021
- Рост численности слонов в Зимбабве угрожает среде обитания животных - власти
- 11:20 11.11.2021
- Обстановка на границе Польши и Белоруссии спокойная, заявил пресс-секретарь польского МИД
- 11:05 11.11.2021
- Москва призывает США и НАТО трезво оценить риски учений в Черном море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать