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В России выявили 40 759 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 759, до 8 952 472. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 156, до 7 687 317. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 237 против 1 239 днем ранее, до 251 691. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.

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