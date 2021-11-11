Наталья Починок покидает должность ректора РГСУ
12:05 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наталья Починок покидает должность ректора Российского государственного социального университета (РГСУ). Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".
"Я благодарна всем коллегам, министерству образования, но в новое десятилетие своей истории университет должен войти с новым руководством. Я как председатель комиссии по социальной политике сосредоточусь на работе в Общественной палате России и буду помогать отечественному высшему образованию", - написала Починок.
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