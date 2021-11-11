В Москве выявили 6 240 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 240 против 3 927 днем ранее, до 1 882 060. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 94 против 98 днем ранее. Всего в городе умерли 32 399 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.