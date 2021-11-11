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Профицит внешней торговли РФ в январе - сентябре вырос на 68%

12:32 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Положительное сальдо внешней торговли России в январе - сентябре 2021 г. составило $130,3 млрд долларов, что на 68,13% (или на $52,8 млрд) больше показателя за аналогичный период 2020 г. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде сложился на уровне $343,8 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 41,4%. Объем импорта вырос на 28,9% и составил $213,5 млрд долларов.

Таким образом, внешнеторговый оборот РФ в январе - сентябре 2021 г. увеличился на 36,3%, до 557,3 млрд долларов.

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