Профицит внешней торговли РФ в январе - сентябре вырос на 68%
12:32 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Положительное сальдо внешней торговли России в январе - сентябре 2021 г. составило $130,3 млрд долларов, что на 68,13% (или на $52,8 млрд) больше показателя за аналогичный период 2020 г. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде сложился на уровне $343,8 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 41,4%. Объем импорта вырос на 28,9% и составил $213,5 млрд долларов.
Таким образом, внешнеторговый оборот РФ в январе - сентябре 2021 г. увеличился на 36,3%, до 557,3 млрд долларов.
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