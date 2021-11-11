Активность кораблей НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности Путина - Песков
13:00 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Активность сил НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности президента РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он (Путин) об этом говорил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении российского лидера к действиям кораблей ВМС США, участвующих в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе.
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