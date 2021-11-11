Активность кораблей НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности Путина - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активность сил НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности президента РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он (Путин) об этом говорил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении российского лидера к действиям кораблей ВМС США, участвующих в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе.