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НОВОСТИ

Активность кораблей НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности Путина - Песков

13:00 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активность сил НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности президента РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он (Путин) об этом говорил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении российского лидера к действиям кораблей ВМС США, участвующих в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе.

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