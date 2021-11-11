0
0
156
НОВОСТИ

Введение на федеральном уровне QR-кодов на транспорте не обсуждалось - Песков

13:20 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос введения на федеральном уровне QR-кодов на транспорте не обсуждался на совещании у президента РФ Владимира Путина с кабмином. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждалось", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 11.11.2021
Рекордная по мощности атака на портал госуслуг отражена 10 ноября - Минцифры
0
55
14:12 11.11.2021
Российские Ту-160 проводят имитацию бомбометания на белорусском полигоне "Ружанский"
0
98
14:00 11.11.2021
В РФ готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте - оперштаб
0
135
13:32 11.11.2021
Премьер Польши назвал кризис на границе "войной нового типа", а мигрантов - "боеприпасами"
0
162
13:05 11.11.2021
Дело Фургала будет слушаться в Люберецком горсуде с участием присяжных
0
183
13:00 11.11.2021
Активность кораблей НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности Путина - Песков
0
174
12:58 11.11.2021
Губернатор Андрей Воробьев присвоил академику Юрию Оганесяну звание Почетного гражданина Московской области
0
172
12:52 11.11.2021
На AI Journey обсудили роль искусственного интеллекта для решения практических ESG-задач бизнеса
0
186
12:32 11.11.2021
Профицит внешней торговли РФ в январе - сентябре вырос на 68%
0
228
12:20 11.11.2021
В Москве выявили 6 240 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
215

Возврат к списку