Введение на федеральном уровне QR-кодов на транспорте не обсуждалось - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос введения на федеральном уровне QR-кодов на транспорте не обсуждался на совещании у президента РФ Владимира Путина с кабмином. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждалось", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.