Премьер Польши назвал кризис на границе "войной нового типа", а мигрантов - "боеприпасами"
13:32 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает ситуацию на границе с Белоруссией войной нового типа, в которой задействованы гражданские лица и СМИ.
"То, с чем мы сталкиваемся, - это война нового типа. Это война, в которой боеприпасами являются гражданские лица и сообщения СМИ", - написал он в четверг на своей странице в "Фейсбуке".
Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны Евросоюза обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.
НОВОСТИ
- 14:32 11.11.2021
- Рекордная по мощности атака на портал госуслуг отражена 10 ноября - Минцифры
- 14:12 11.11.2021
- Российские Ту-160 проводят имитацию бомбометания на белорусском полигоне "Ружанский"
- 14:00 11.11.2021
- В РФ готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте - оперштаб
- 13:20 11.11.2021
- Введение на федеральном уровне QR-кодов на транспорте не обсуждалось - Песков
- 13:05 11.11.2021
- Дело Фургала будет слушаться в Люберецком горсуде с участием присяжных
- 13:00 11.11.2021
- Активность кораблей НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности Путина - Песков
- 12:58 11.11.2021
- Губернатор Андрей Воробьев присвоил академику Юрию Оганесяну звание Почетного гражданина Московской области
- 12:52 11.11.2021
- На AI Journey обсудили роль искусственного интеллекта для решения практических ESG-задач бизнеса
- 12:32 11.11.2021
- Профицит внешней торговли РФ в январе - сентябре вырос на 68%
- 12:20 11.11.2021
- В Москве выявили 6 240 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать