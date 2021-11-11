Премьер Польши назвал кризис на границе "войной нового типа", а мигрантов - "боеприпасами"

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает ситуацию на границе с Белоруссией войной нового типа, в которой задействованы гражданские лица и СМИ.

"То, с чем мы сталкиваемся, - это война нового типа. Это война, в которой боеприпасами являются гражданские лица и сообщения СМИ", - написал он в четверг на своей странице в "Фейсбуке".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны Евросоюза обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.