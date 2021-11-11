В РФ готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте - оперштаб

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Об их внесении в Госдуму будет сообщено дополнительно, сообщили журналистам в оперштабе в четверг.

"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. О их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", - указали в штабе.