Рекордная по мощности атака на портал госуслуг отражена 10 ноября - Минцифры

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордная по мощности атака на портал госуслуг, свыше 680 гигабит в секунду, отражена 10 ноября 2021 года. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на госуслуги, свыше 680 гигабит в секунду", - отмечается в сообщении.