Рекордная по мощности атака на портал госуслуг отражена 10 ноября - Минцифры
14:32 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекордная по мощности атака на портал госуслуг, свыше 680 гигабит в секунду, отражена 10 ноября 2021 года. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
"Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на госуслуги, свыше 680 гигабит в секунду", - отмечается в сообщении.
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