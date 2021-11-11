Умер бывший президент ЮАР де Клерк
15:00 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последний президент Южно- Африканской Республики (ЮАР) эпохи апартеида Фредерик Виллем де Клерк умер в четверг в возрасте 85 лет. Об этом объявил представитель его фонда Дэйв Стюарт.
"Де Клерк скончался нынешним утром у себя в доме в городе Фресне в связи с раковым заболеванием", - цитирует его местный телеканал И-эн-си-эй.
В марте 85-летний де Клерк объявил о том, что у него обнаружена мезотелиома - редкая форма рака тканей, чаще всего поражающая слизистую оболочку легких. Он немедленно начал курс лечения. В июне ему была сделана операция. В октябре 2020 года от этого заболевания в возрасте 53 лет умер сын де Клерка Виллем.
Фредерик Виллем де Клерк занимал пост президента ЮАР с августа 1989 по май 1994 года. Он завершил демонтаж системы апартеида и освободил в 1990 году из тюрьмы Нельсона Манделу. В 1993 году де Клерк и Мандела совместно стали лауреатами Нобелевской премии мира. С мая 1994 по июнь 1996 года Фредерик Виллем де Клерк занимал пост первого вице- президента ЮАР.
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