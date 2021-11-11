За сутки у границ России были обнаружены четыре разведывательных самолета НАТО - МО РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре самолета-разведчика стран НАТО были обнаружены у границ России над акваторией Черного моря за прошедшие сутки. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России. "За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО", - сказали в ведомстве.

Минобороны РФ фиксирует рост интенсивности действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации стран НАТО в Черноморском регионе.