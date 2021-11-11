Варшава не разрешает представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией - ЕК
15:32 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши не дают разрешения чиновникам Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки масштабов миграционного кризиса. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.
"Наш диалог с Польшей продолжается, мы пока не получили подтверждения, что коллеги из Еврокомиссии получили возможность визита на границу. Мы, безусловно, подчеркиваем важность для нас этого визита", - заявил он.
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