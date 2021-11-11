Хит группы «Земляне» привел в восторг итальянцев
15:15 11.11.2021
|Фото пресс-службы группы «Земляне»
Итальянцы остались под неизгладимым впечатлением от прослушанных хитов, которые вызвали у них фурор. Когда очередь подошла до композиции «Землян», один из гостей вспомнил, что уже слышал ее, когда был в России. Этот хит у итальянцев вызвал романтические чувства. «Крутость струнного соло» и «шикарная басовая партия» затронули гостей до глубины души.
Также итальянцам понравилась легендарная гитара Игоря Романова, гриф которой выполнен в виде хвоста ласточки. После прослушивания хита «Трава у дома» гости сошлись во мнении, что эта культовая композиция не утратила своего шарма и до сих пор является актуальной.
Между тем, гости остались в недоумении, как при такой глубине и трогательности, качестве и смысловом наполнении советские песни не стали хитами у них на родине.
Совсем недавно коллектив группы «Земляне» объединился в своем классическом составе с гитаристом Игорем Романовым и барабанщиком Владимиром Киселевым. 10 декабря рок-группа выступит в Москве на церемонии награждения премии «Золотой грамофон». Все без исключения будут рады увидеть легендарную советскую и российскую группу на большой сцене.
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