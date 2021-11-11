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Путин в день 200-летия Достоевского посетил дом-музей писателя в Москве

16:00 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в четверг, в день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского, принял участие в открытии музейного центра "Московский дом Достоевского", посвященного жизни и творчеству писателя. Фотографии с мероприятия распространила Фотохроника ТАСС.

Путина на экскурсии по дому-музею сопровождала министр культуры РФ Ольга Любимова. Глава государства осмотрел мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные личности, основным событиям жизни и выдающимся произведениям писателя.

В здании, где расположился музей (ул. Достоевского, дом 2), вплоть до 1837 года проживала семья писателя. В комнатах на первом этаже еще в 1928 году был открыт музей Достоевского. Эта мемориальная квартира осталась экспозиционным центром обновленного музея. На втором этаже здания представлена информация о творчестве классика, в том числе о его главных произведениях - "Преступление и наказание", "Игрок", "Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы" и прочих. Третий этаж посвящен читательской судьбе произведений Достоевского. Специально для новой экспозиции здесь создали масштабные мультимедийные инсталляции.

После осмотра музея у Путина запланирована встреча с деятелями российской литературы - специалистами по творчеству Достоевского.

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