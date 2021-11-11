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ЕС продлил на год санкции против Турции за бурение в спорных водах в районе Кипра

16:12 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) продлил на год санкции в отношении Турции за бурение в спорных водах в восточной части Средиземного моря в районе Кипра. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"После оценки запретительных мер Евросоюза в ответ на нелегальную буровую деятельность Турции в восточной части Средиземного моря Совет ЕС принял в четверг решение продлить на 1 год санкции", - говорится в заявлении.

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