Чечня предлагает запретить упоминание в СМИ национальности лиц, причастных к преступлениям
17:00 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Чечни в четверг принял решение внести в Госдуму проект поправок в закон о СМИ, предлагая ввести запрет на распространение в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Согласно пояснительной записке к проекту, законопроектом также предусматривается административная ответственность за распространение указанных сведений.
"Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности. В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны", - говорится в документе.
По мнению его автора, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, введение запрета на распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ.
После инцидента в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве в начале ноября, когда четверо молодых людей избили мужчину с ребенком, в СМИ стали распространять информацию, что нападавшие являются уроженцами Кавказа. Позже в ГУ МВД по Москве уточнили, что все они - уроженцы одной из стран Закавказья, а трое получили российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров 6 ноября выступил против необоснованных нападок на жителей Кавказа в СМИ и обратился к администрации президента РФ и Госдуме с призывом "не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян".
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