Саакашвили прекращает голодовку - адвокат

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о прекращении голодовки. Об этом в четверг сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия после того как навестил своего подзащитного.

"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", - зачитал Гварамия письмо Саакашвили, которое вынес от осужденного после встречи с ним.