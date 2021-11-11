Саакашвили прекращает голодовку - адвокат
17:40 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о прекращении голодовки. Об этом в четверг сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия после того как навестил своего подзащитного.
"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", - зачитал Гварамия письмо Саакашвили, которое вынес от осужденного после встречи с ним.
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