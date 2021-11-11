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Из-за QR-кодов пассажиропоток на внутренних рейсах может снизиться на 50% - S7 Airlines

18:40 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажиропоток на внутренних рейсах может снизиться на 50% в связи с введением QR-кодов, считает авиакомпания S7 Airlines.

Как уже заявляла ранее S7 Airlines, введение проверки QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки.

"При этом мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов", - сообщает авиакомпания.

Ранее в четверг оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Возможные меры ограничения будут действовать до июня 2022 года.

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