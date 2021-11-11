Сбер и телеканал «Пятница» запускают реалити-шоу о работе мечты «Поворот на 180»

19:37

С 11 ноября 2021 года Сбер и телеканал «Пятница» запускают новое реалити-шоу «Поворот на 180», герои которого за две недели могут полностью изменить свою жизнь, поменяв нелюбимый офис на компанию мечты. Проект приурочен к празднованию 180-летия Сбера и призван показать привлекательность HR-бренда одного из крупнейших работодателей страны. Участники шоу будут устраиваться на работу мечты в Сбер, а также в другие компании.

За время реалити-шоу герои эксперимента встретятся с гуру из профессиональной сферы мечты, проработают с психологом все блоки, мешавшие столько лет им заниматься любимым делом, и встретятся с человеком, который когда-то полностью изменил свою жизнь. Героев ждет реальное погружение в работу, а по окончании двух недель перед каждым из участников встанет выбор: они возвращаются в привычные будни или рискнут и, несмотря на страх и волнение, все-таки решатся окунуться в мир работы мечты и поменять свою жизнь.

Сейчас запланировано четыре выпуска, трансляция будет доступна на телеканале «Пятница» и в соцсетях. В каждом выпуске примут участие два героя. Автором идеи выступила креативная команда Сбера, формат шоу был придуман и разработан телеканалом «Пятница!». «Поворот на 180» произведен продюсерским центром «Ножи» совместно с агентством «СберМаркетинг».

«Цель проекта – вдохновить множество талантливых и активных людей на профессиональную самореализацию в интересующей их сфере, – рассказал старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин. – На реальных примерах мы хотим показать преимущества Сбера как работодателя и безграничные возможности для построения карьеры у нас – ведь наша экосистема предлагаем сегодня специалистам сотни возможных вариантов для самореализации. Мы хотим, чтобы в героях шоу зрители узнавали самих себя и понимали, что на самом деле возможно все. И есть лишь один вопрос: «Готов ли ты изменить свою жизнь на 180?».



