0
0
126
НОВОСТИ

Сбер и телеканал «Пятница» запускают реалити-шоу о работе мечты «Поворот на 180»

19:37 11.11.2021

С 11 ноября 2021 года Сбер и телеканал «Пятница» запускают новое реалити-шоу «Поворот на 180», герои которого за две недели могут полностью изменить свою жизнь, поменяв нелюбимый офис на компанию мечты. Проект приурочен к празднованию 180-летия Сбера и призван показать привлекательность HR-бренда одного из крупнейших работодателей страны. Участники шоу будут устраиваться на работу мечты в Сбер, а также в другие компании.
За время реалити-шоу герои эксперимента встретятся с гуру из профессиональной сферы мечты, проработают с психологом все блоки, мешавшие столько лет им заниматься любимым делом, и встретятся с человеком, который когда-то полностью изменил свою жизнь. Героев ждет реальное погружение в работу, а по окончании двух недель перед каждым из участников встанет выбор: они возвращаются в привычные будни или рискнут и, несмотря на страх и волнение, все-таки решатся окунуться в мир работы мечты и поменять свою жизнь.
Сейчас запланировано четыре выпуска, трансляция будет доступна на телеканале «Пятница» и в соцсетях. В каждом выпуске примут участие два героя. Автором идеи выступила креативная команда Сбера, формат шоу был придуман и разработан телеканалом «Пятница!». «Поворот на 180» произведен продюсерским центром «Ножи» совместно с агентством «СберМаркетинг».
«Цель проекта – вдохновить множество талантливых и активных людей на профессиональную самореализацию в интересующей их сфере, – рассказал старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин. – На реальных примерах мы хотим показать преимущества Сбера как работодателя и безграничные возможности для построения карьеры у нас – ведь наша экосистема предлагаем сегодня специалистам сотни возможных вариантов для самореализации. Мы хотим, чтобы в героях шоу зрители узнавали самих себя и понимали, что на самом деле возможно все. И есть лишь один вопрос: «Готов ли ты изменить свою жизнь на 180?».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:15 11.11.2021
Петиция Зеленскому о запрете россиянам въезжать на Украину набрала более 25 тыс. подписей
0
192
18:40 11.11.2021
Из-за QR-кодов пассажиропоток на внутренних рейсах может снизиться на 50% - S7 Airlines
0
213
18:30 11.11.2021
ООН не финансирует протесты в Белоруссии или где-то еще - офис генсека
0
233
17:40 11.11.2021
Саакашвили прекращает голодовку - адвокат
0
278
17:12 11.11.2021
Рейтинг Зеленского упал почти до 20%, что является антирекордом с момента его избрания
0
309
17:00 11.11.2021
Чечня предлагает запретить упоминание в СМИ национальности лиц, причастных к преступлениям
0
323
16:32 11.11.2021
ЕК значительно улучшила прогноз роста ВВП РФ на 2021 год
0
332
16:12 11.11.2021
ЕС продлил на год санкции против Турции за бурение в спорных водах в районе Кипра
0
317
16:00 11.11.2021
Путин в день 200-летия Достоевского посетил дом-музей писателя в Москве
0
314
15:32 11.11.2021
Варшава не разрешает представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией - ЕК
0
393

Возврат к списку