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В обострение миграционной ситуации Меркель винит власти Белоруссии

21:10 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выступила с утверждением, что причиной обострения ситуации на польско-белорусской границе, связанной с наплывом мигрантов, являются власти Белоруссии. Об этом в четверг сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"В ходе телефонного разговора и. о. канцлера [ФРГ] и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. И. о. канцлера подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз", - отметил Зайберт. Вместе с тем, по его словам, Меркель коснулась "вопросов безопасности в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта".

Это уже второй телефонный разговор Путина и Меркель за последние два дня. В четверг в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе переговоров подтверждена важность скорейшего урегулирования миграционного кризиса, возникшего на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы. Кроме того, президент России при обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту с Меркель обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты.

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