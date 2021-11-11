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На севере Москвы в подвале дома обнаружен снаряд - источник

22:20 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артиллерийский снаряд найден в подвале жилого дома на улице Адмирала Макарова в столице, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В жилом доме по адресу: улица Адмирала Макарова, 17к1 в подвале найден снаряд. На месте сотрудники полиции, место находки оцеплено", - сказал собеседник агентства.

Снаряд будет вывезен для утилизации. Подробности уточняются.

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