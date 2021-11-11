На севере Москвы в подвале дома обнаружен снаряд - источник
22:20 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В жилом доме по адресу: улица Адмирала Макарова, 17к1 в подвале найден снаряд. На месте сотрудники полиции, место находки оцеплено", - сказал собеседник агентства.
Снаряд будет вывезен для утилизации. Подробности уточняются.
НОВОСТИ
- 22:30 11.11.2021
- Впервые на гранты могут претендовать участники конкурса "Большая перемена"
- 22:10 11.11.2021
- Ситуацию на польско-белорусской границе необходимо решать на политическом уровне - ООН
- 21:10 11.11.2021
- В обострение миграционной ситуации Меркель винит власти Белоруссии
- 19:37 11.11.2021
- Сбер и телеканал «Пятница» запускают реалити-шоу о работе мечты «Поворот на 180»
- 19:15 11.11.2021
- Петиция Зеленскому о запрете россиянам въезжать на Украину набрала более 25 тыс. подписей
- 18:40 11.11.2021
- Из-за QR-кодов пассажиропоток на внутренних рейсах может снизиться на 50% - S7 Airlines
- 18:30 11.11.2021
- ООН не финансирует протесты в Белоруссии или где-то еще - офис генсека
- 17:40 11.11.2021
- Саакашвили прекращает голодовку - адвокат
- 17:12 11.11.2021
- Рейтинг Зеленского упал почти до 20%, что является антирекордом с момента его избрания
- 17:00 11.11.2021
- Чечня предлагает запретить упоминание в СМИ национальности лиц, причастных к преступлениям
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать