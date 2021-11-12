Впервые на гранты могут претендовать участники конкурса "Большая перемена"
22:30 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финал конкурса "Большая перемена" проходит с 9 по 13 ноября в международном детском центре "Артек". В финале конкурса принимают участие 1 500 учеников 9-11 классов со всей России. В решающих испытаниях определятся 600 победителей второго сезона конкурса, 300 учеников 11 классов получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, 300 учеников 9 и 10 классов - по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.
"Мы ввели отдельную номинацию для участников "Большой перемены", в этом году на финале у ребят есть возможность не просто защитить свои проекты, но и получить возможность финансирования. Важное условие для реализации этих проектов в том, что они реализуются командами, то есть эти проекты командные, не индивидуальные", - сказала Разуваева.
Она добавила, что жюри также приветствует, когда проекты реализовываются вместе с учителями-наставниками и родителями. "У нас порядка 123 тысяч учителей-наставников на этом проекте, больше 150 тысяч семей, которые участвуют в проекте. Это тоже, пожалуй, одна из таких особенностей этого года - большое количество мероприятий внутри "Большой перемены", которые были посвящены сближению поколений в том числе, когда родители приезжали вместе с детьми", - подчеркнула она.
"У нас есть больше 10 направлений в проекте "Большая перемена", которые посвящены теме экологии, технологиям, волонтерству, есть патриотическое направление вместе с "Юнармией". Максимально вся палитра интересов детей учтена в проекте "Большая перемена". Ровно с такой же логикой все проекты по этим направлением могут быть поддержаны", - сказала Разуваева.
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