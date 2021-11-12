Из-за дефицита мощности в энергосистеме Украина обратилась помощью к Словакии

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина обратилась к Словакии с экстренным запросом помощи о поставках электроэнергии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Укрэнерго".



"Сегодня, 11 ноября, с 16:00 (17:00 мск) диспетчерский центр "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности, чтобы избежать отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС", запросил аварийную помощь из энергосистемы Словакии в размере 100 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке" "Укрэнерго".



Причиной обращения стало аварийное отключение двух блоков Бурштынской тепловой электростанции. "Для покрытия потребностей в электроэнергии остальных потребителей в зоне "острова Бурштынской ТЭС" "Укрэнерго" запросила аварийную помощь", - пояснили в компании.



Бурштынская ТЭС расположена возле одноименного города Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.



Украина также четвертый день подряд сохраняет объем импорта электроэнергии из Белоруссии.



