Из-за дефицита мощности в энергосистеме Украина обратилась помощью к Словакии
22:40 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня, 11 ноября, с 16:00 (17:00 мск) диспетчерский центр "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности, чтобы избежать отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС", запросил аварийную помощь из энергосистемы Словакии в размере 100 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке" "Укрэнерго".
Причиной обращения стало аварийное отключение двух блоков Бурштынской тепловой электростанции. "Для покрытия потребностей в электроэнергии остальных потребителей в зоне "острова Бурштынской ТЭС" "Укрэнерго" запросила аварийную помощь", - пояснили в компании.
Бурштынская ТЭС расположена возле одноименного города Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.
Украина также четвертый день подряд сохраняет объем импорта электроэнергии из Белоруссии.
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