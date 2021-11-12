США не предоставив доказательств предупредили ЕС о возможном вторжении России на Украину - Bloomberg
09:00 12.11.2021 Источник: Lenta.ru
США предупредили Евросоюз (ЕС) о риске «вторжения» России на Украину, не приведя при этом никаких доказательств. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, американские чиновники выразили опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «военной операции». При этом никаких данных, на основании которых сделаны такие выводы, Евросоюзу не передали.
Источники агентства заявили, что такая оценка Соединенных Штатов основана на «общедоступных доказательствах». Вашингтон планирует передать информацию по этой теме перед тем, как будет принято решение о коллективном ответе. Lenta.Ru
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