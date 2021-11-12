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США, Британия и страны ЕС в СБ ООН сочли Минск угрозой региональной безопасности

09:05 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, Великобритания и страны ЕС в Совете Безопасности ООН считают власти Белоруссии угрозой региональной безопасности и призывают к мерам против них. Об этом говорится в среду в совместном заявлении указанных стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН.

По их мнению, действия властей в Минске "неприемлемы и требуют жесткой международной реакции и взаимодействия с целью привлечь Белоруссию к ответственности". "Эта [ситуация] демонстрирует, что режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко стал угрозой региональной стабильности", - полагают авторы заявления.

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