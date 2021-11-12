Генпрокуратура подала иск в ВС РФ о ликвидации «Мемориала»
09:20 12.11.2021 Источник: Эхо Москвы
Генпрокуратура подала иск в Верховный суд о ликвидации «Мемориала» (организация признана в РФ иностранным агентом).
«Мемориал» - одна из старейших в России правозащитных общественных организаций. Она начала работу ещё в советское время, в 1989-м году. Одним из основателей и первым руководителем «Мемориала» был академик, правозащитник и общественный деятель Андрей Сахаров, позже организацию некоторое время возглавлял советский диссидент и первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалёв.
«Мемориал» занимается возрождением памяти о жертвах политических репрессий в СССР. Помимо этого оказывает правовую защиту людям, которых преследуют по политическим мотивам в нынешней России. С 2007-го в канун Дня памяти жертв политических репрессий в конце октября организация проводит у Соловецкого камня акцию «Возвращение имён». На ней читают имена репрессированных в сталинский период, их профессии, возраст, место жительства, всего лишь несколько строк. Любой желающий может поучаствовать в акции, которая длится в течение всего дня. Эхо Москвы
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