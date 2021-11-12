В теневом интернете начали продавать данные россиян, купивших поддельные справки о вакцинации - СМИ

10:00 Источник: Коммерсант.ru

На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержатся персональная информация более 500 тыс. человек, пока только из Московского региона. Она могла быть собрана на сервисах по продаже фейковых справок, которые, по мнению экспертов, были запущены как раз для этих целей и дальнейшего шантажа пользователей.

Гражданам, попавшим в базу, может грозить уголовная ответственность, как и создателям самих нелегальных сервисов, предупреждают юристы. Коммерсантъ



