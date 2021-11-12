Трамп добился от суда временного запрета на раскрытие данных по делу о штурме Капитолия
10:05 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Апелляционный суд столичного округа Колумбия в четверг удовлетворил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа о введении временного запрета на раскрытие архивных документов в рамках расследования штурма американского Конгресса 6 января. Соответствующее постановление опубликовано в четверг в электронной базе данных инстанции.
Трамп требовал запретить раскрытие документов на время рассмотрения его апелляции, поданной на решение нижестоящего суда, который ранее отказался заблокировать раскрытие документов.
Запрос о предоставлении документов, касающихся действий Трампа и его помощников в связи с событиями 6 января и находящихся в распоряжении Национального архива США, ранее направил специальный комитет нижней палаты Конгресса, который проводит расследование по делу о штурме Капитолия. Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс, Национальный архив в случае отсутствия судебного запрета должен был передать требуемые документы конгрессменам к пятнице, 12 ноября.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.
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