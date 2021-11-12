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Джулиан Ассанж и его невеста получили разрешение на свадьбу в тюрьме

10:20 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, пребывающий в лондонской тюрьме Белмарш, и его невеста Стелла Моррис получили разрешение пожениться в пенитенциарном учреждении. Об этом сама Моррис рассказала агентству Пи-эй в четверг.

"То, что здравый смысл возобладал - облегчение для меня, и я надеюсь, что больше в вопросы нашей свадьбы не будет вмешательства", - сообщила она.

Агентство также приводит слова официального представителя британской пенитенциарной службы, заявившего, что запрос Ассанжа "был получен, рассмотрен и обработан руководителем тюрьмы в обычном порядке, как в случае с любым другим заключенным".

По информации газеты "Сан", австралиец и его невеста сами оплатят церемонию, которая должна быть очень скромной и пройти в присутствии всего нескольких человек. Таблоид также предполагает, что местом для венчания может стать тюремная церковь, учитывая, что Ассанж и Моррис исповедуют католицизм.

В воскресенье газета "Мейл он санди" сообщила, что Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Великобритании Доминика Рааба в связи с тем, что паре не дают пожениться. Отмечается, что в мае Моррис обратилась к тюремному священнику с просьбой организовать венчание с Ассанжем, однако не получила поддержку от него. 7 октября невеста основателя WikiLeaks направила официальный свадебный запрос в офис начальницы тюрьмы Белмарш Дженни Луис, но так и не дождалась какого-либо ответа. Неделю спустя адвокаты Ассанжа попросили разрешить визит в Белмарш представителя органа ЗАГС по району Гринвич, где располагается тюрьма, однако на их обращения снова не последовало никакой реакции.

Ранее 38-летняя Моррис рассказала, что познакомилась с Ассанжем в 2011 году, начала встречаться с ним в 2015 году и что у них есть двое детей - Макс и Габриэл. Они родились в то время, когда австралиец укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне (2012-2019 годы).

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